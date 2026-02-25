Bakırköy'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bakırköy'de refüje çarparak devrilen kamyonun sürücüsü ile kazayı görerek yardım etmek için aracından inen bir kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yeşilköy Mahallesi Havalimanı Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden 34 GRH 432 plakalı hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi. Kazada, aracında sıkışan kamyon şoförü yaralandı.

Olayı gören 34 MEG 482 plakalı otomobil sürücüsü, aracını durdurarak, kamyon şoförünün yardımına gitti.

Bu sırada aynı yolda seyir halinde olan 2 otomobil daha kaza yaptı. Yardım için aracından inen kişi, kaza yapan otomobillerden birinin kendisine çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yardım için aracından inen sürücüye hangi otomobilin çarptığını belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.