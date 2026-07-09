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Bakırköy'de durdurulan aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Bakırköy'de durdurulan aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı
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Bakırköy'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçların gizli bölmelerinden kokain, esrar, ruhsatsız tabanca ve büyük miktarda para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

BAKIRKÖY'de şüphe üzerine durdurulan araçların gizli bölmelerinden çok sayıda uyuşturucu çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kartaltepe Mahallesinde polis ekipleri 3 Temmuz Cuma günü şüphelendikleri 2 aracı takibe aldı. Bir süre takipten sonra araçlar durduruldu. Araçta yapılan aramalarda polislerin dikkati sayesinde araçta gizli bölme olduğu tespit edildi. Aracın farklı fonksiyonları kullanılarak açılan gizli bölmeden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Araçlarda bulunan O.T. (25), B.Ç. (23), M.A. (43) ve O.T. (32) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 248 bin lira, 30 bin avro ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda B.Ç.'nin ikamet ettiği adrese düzenlenen baskında ise 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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