Bakırköy'de tırın dorsesi üst geçide çarptı
Bakırköy'de Kırserdar Sokak'ta ilerleyen bir tırın dorsesi, üst geçide çarparak yola düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, dorsenin vinç yardımıyla yerine takılmasını sağladı ve trafik kontrollü bir şekilde akışını sürdürdü.
Kırserdar Sokak'ta ilerleyen 34 EB 5370 plaka tırın dorsesi üst geçide çarptı. Dorsenin ön kısmı, tırdan ayrılarak yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Dorse vinç yardımıyla yerine takılırken, yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı.
Tırın hareket etmesiyle trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel