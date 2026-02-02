Haberler

Bakırköy'de kafede oturan Rus turisti, Cezayirli şüpheliler soydu; hırsızlık kamerada

Bakırköy'de Rus uyruklu turist D.K.'nın çantasında bulunan 25 bin Euro'yu çalan Cezayir uyruklu iki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Çalınan para sahibine teslim edildi.

Bakırköy'de 28 Ocak'ta polise başvuran Rus uyruklu turist D.K., çantasında bulunan 25 bin Euro'nun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada iki şüphelinin kafeteryada bulunan D.K.'nın yan masasına oturduğu, ellerindeki montla perdeleme yaparak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Hırsızlık anlarının kamera görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere olduğunu tespit etti. Havalimanında düzenlenen operasyonla Cezayir uyruklu M.O.M. (42), B.A. (57) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çalınan 25 bin Euro para da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan para ise sahibine teslim edildi.

