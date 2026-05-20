Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
Bakırköy Strasburg Caddesi'nde bir tır, üst geçide çarparak devrildi. Kazada sürücü M.Ö. yaralanırken, yol trafiğe kapatıldı. Tır vinçle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
M.Ö. idaresindeki 59 AEP 575 plakalı tır, Strasburg Caddesi'nde üst geçide çarparak devrildi. Kazada sürücü M.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, tırın kaldırılması için çalışma yapıldı.
Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından kapatılan yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel