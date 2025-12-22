Haberler

Bakırköy'de Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Bakırköy'de Motosikletli Saldırganlar Tarafından Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de motosikletli saldırganlar tarafından otomobiline ateş açılan kuyumcu Ünsal Bahçeci (35), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı ve cinayet anına dair görüntüler ortaya çıktı.

BAKIRKÖY'de caddede seyir halindeki otomobile motosikletli saldırganlar tarafından silahla ateş açılan sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda silahı kullanan Azad Baran P. ve motosikleti kullanan Ardıcan Ö. yurtdışına kaçmak üzereyken Tekirdağ'da Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Şüphelilerin suç örgütü üyesi oldukları talimatı yurtdışından aldıkları öne sürülürken, kuyumcu Bahçeci ile bireysel bir husumetleri olmadığı öğrenildi. Şüphelilere kaçmaları için yardım eden telefon ve yer temin eden, ayrıca silahı saklayan şüphelilerin tamamı da gözaltına alındı. Diğer yandan cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 17 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi. Bahçeci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

4 İLDE OPERASYON

Silahlı saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TAKİP ETMİŞLER

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suç örgütü üyelerinin de olduğu öğrenilirken cinayetin suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Şüphelilerin Ünsan Bahçeci'yi sabah evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip silahla vurdukları öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DAN YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Şüphelileri adım adım takibe alan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler motosikleti bırakıp Tekirdağ'da bir adrese gittiklerini tespit edildi. Şüpheliler kaçakçılarla irtibata geçip yurtdışına kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı. Olayda silah kullanan Azad Baran P. ve motosikleti kullanan Ardıcan Ö.'nün çeşitli suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.

TALİMAT YURDIŞINDAN

Cinayet Büro Ekipleri suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurtdışından geldiğini ve yurtdışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaştı. Şüphelilere olayı söyleyen ve cinayeti koordine edenin de aralarında bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan olayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Ünsal Bahçeci'nin aracı seyir halindeyken motossikletle yanına gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar görülüyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title