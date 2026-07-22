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Bakırköy'de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

Bakırköy'de park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı
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Bakırköy Yeşilköy'de 63 yaşındaki sürücü Hane Melengiç'in kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve kazayı yara almadan atlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakırköy'de bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı.

Yeşilköy Mahallesi Ümran Sokak'ta ilerleyen Hane Melengiç (63) idaresindeki 34 UN 5106 plakalı otomobil, park halinde bulunan 34 DK 3464 plakalı araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Engin Zafer
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