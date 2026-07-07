Haberler

Bakırköy'de ağaçlara çarpan otomobil yan yattı; sürücü yaralandı

Bakırköy'de ağaçlara çarpan otomobil yan yattı; sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de kavşaktan dönen kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

BAKIRKÖY'de kavşaktan dönen kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.U.(21) idaresindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil yol ayrımından döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, aracın içinde sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan aracın olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Beştepe'de tarihi görüşme! Trump: Zirve Türkiye’de olmasaydı gelmezdim

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Dünya, Mısır Teknik Direktörü Hassan'ın Filistin için söylediklerini konuşuyor

Tüm dünya, Filistin için söylediklerini konuşuyor
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı

25 yıldır firariydi! MİT ve jandarmadan nefes kesen operasyon
'Yok artık' dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL

"Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı