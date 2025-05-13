Bakırköy'de Otobüs Şoförüne 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Bakırköy'de, kullandığı İETT otobüsüyle çarptığı 80 yaşındaki kadının ölümüne neden olan şoföre, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Murat Şahin ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Şahin, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kazaya ölen kadının sebep olduğunu, bilirkişi raporunda kendisinin tali kusurlu görülmesini kabul etmediğini söyleyen Şahin, beraatini istedi.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı eyleminden dolayı maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek, bu nedenle "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim, sanık Murat Şahin'i "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim ayrıca, sanığın 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de İETT şoförü Murat Şahin'in, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, 30 Ekim 2024 tarihinde Bakırköy'deki Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde İETT otobüsünün trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna'nın (80) yolun karşısına geçmek istediği, otobüs şoförünün fark etmemesi üzerine kadının aracın altında kaldığı belirtiliyor.