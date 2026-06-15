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Bakırköy'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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İstanbul Bakırköy'de kaldırıma çıkan bir otomobil, trafik ışıklarında bekleyen araca çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kaldırıma çıktıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen bir araca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Strasburg Caddesi'nde ilerleyen 34 BIC 459 plakalı otomobil, Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi yanındaki kaldırıma çıktı.

Bir süre kaldırımda ilerleyen araç, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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