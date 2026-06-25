Haberler

Bakırköy'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bakırköy'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de seyir halindeki hafif ticari araç, caddeye giren otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BAKIRKÖY'de seyir halindeki hafif ticari araç, caddeden yol ayrımına giren otomobile çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sahil yolu istikametine giden M.A. idaresindeki seyir halindeki 34 DF 0710 plakalı hafif ticari araç, Küçükçekmece Yolu ayrımına giren 34 EH 7721 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil bariyerlere savrulurken, hafif ticari araç ise takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, otomobilde sıkışan kişileri bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ekipler tarafından temizlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil

Tam da yangın mevsimindeyken! THK Başkanı'ndan çok konuşulacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Beştepe'den seçim için net tarih geldi

Erdoğan aday olabilecek mi? Beştepe'den seçim için net tarih geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması 'Evine dön' sloganlarıyla kesildi

Netanyahu'ya soğuk duş! Kendi halkı bile artık sırtını döndü

Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu