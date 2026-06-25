Bakırköy'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BAKIRKÖY'de seyir halindeki hafif ticari araç, caddeden yol ayrımına giren otomobile çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sahil yolu istikametine giden M.A. idaresindeki seyir halindeki 34 DF 0710 plakalı hafif ticari araç, Küçükçekmece Yolu ayrımına giren 34 EH 7721 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil bariyerlere savrulurken, hafif ticari araç ise takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, otomobilde sıkışan kişileri bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ekipler tarafından temizlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı