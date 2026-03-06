Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: "Casperlar" Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendiğini, biri "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında cezaevinde bulunan İsmail Atız'ın yaptığı "Casperlar" silahlı suç örgütü üyelerinin 20 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği yağma amaçlı kurşunlama eylemlerinin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerde yer aldığı tespit edilen biri "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere toplam 5 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan aramalarda eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabancanın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA