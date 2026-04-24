Bakırköy'de beylik tabancasını tanıtırken arkadaşını vuran polise 16 yıl hapis cezası

BAKIRKÖY'de beylik tabancasını tanıttığı sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan polis Ahmet Çolak'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası uygulanmasına karar verdi.

Bakırköy'de 9 Ekim 2024'te arkadaşına beylik tabancasını tanıttığı sırada silahın ateş alması sonucu ölümüne neden olduğu öne sürülen polis Ahmet Çolak'ın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müştekilerden anne Ayşe Özkök ve kardeş Hazar Özkök ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Çolak duruşmada hazır bulundu.

'BEN KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Çolak, "Benim tek amacım doğruyu açıklamak. Ben, 1 buçuk yıldır ağlıyorum. Savunmamı yapamıyorum, bana saldırıyorlar. Ölen benim kardeşim, arkadaşımdı. Ben kimseyi tehdit etmedim. Bu kazadan kısa bir süre önce çatışmaya girdim. Bekar olduğum için kendimi siper ettim, hasar aldım. Bu konunun yargılaması hala sürüyor. Ben belimdeki silahı en uzak masaya koydum, silahı o elledi, ben bunu görsem ona 'silahtan uzak dur' derdim. Bu durum kamera görüntüleri ile sabittir. Olay günü benim silahla temasım olmadı. Kadir ile aramızda silah konusu geçmedi. Benim olay günü amacım, Kadir'in silaha olan ilgisinden dolayı birkaç hareket gösterip, sonrasında evime gitmekti" dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, olay günü saat 01.19 sıralarında kolluk birimlerine gelen 'silahla yaralama' ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine gittiği belirtildi. Sanık Ahmet Çolak'ın, olay yerine gelen polislere arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiklerini, silahla ilgili bilgi verdiği sırada silahın patladığını, arkadaşının yaralandığını ve 112 Acil Servis'i kendisinin aradığını söylediği aktarıldı. Dosyada yer alan kriminal raporda sanığın elinde atış artıklarına rastlandığı, uzmanlık raporunda ise sanığın alkollü olmadığının tespit edildiği kaydedildi. Maktule ait otopsi raporunda, ölümün sol göğüs boşluğuna giren bir adet mermi çekirdeği nedeniyle gerçekleştiğinin belirlendiği ifade edildi. Soruşturmanın başlangıçta 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan asliye ceza mahkemesine gönderildiği, ancak asliye ceza mahkemesinin suç vasfının 'Olası kastla ölüme neden olma' olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdiği ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Çolak'ın önce 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla, ardından suçun 'Olası kastla öldürme' suçuyla işlendiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bunun üzerine Heyet, bu ceza üzerinde iyi hal indirimi uygulayarak, sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı