Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Bakırköy'de, 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 5-9 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy'de gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, 07.00-19.00 saatleri arasında, Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
