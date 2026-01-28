Haberler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş Davası Duruşmasından Paylaşılan Görüntülerle İlgili Soruşturma Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Görüntülerin yetkisiz olarak kaydedilmesi ve paylaşılmasının suç oluşturduğuna dikkat çekildi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/364 esas sayılı dosyası kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonunda bugün görülen duruşma sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kayda alınarak sosyal medyada paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında suç oluşturduğu belirtilen açıklamada, görüntüleri kaydeden ve paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, fail ya da faillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok