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Denizolgun soruşturmasında fethi kabir kararı

Denizolgun soruşturmasında fethi kabir kararı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğu iddiaları üzerine, gerçek ölüm sebebinin tespiti için fethi kabir kararı aldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ve yapılan otopsi işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "fethi kabir" kararı alındığını açıkladı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 6 Eylül 2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla, CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA
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