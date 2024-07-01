Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner için veda töreni düzenlendi

EMEKLİYE ayrılan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner için Bakırköy Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda emekliye ayrılan Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner için veda töreni düzenlendi. Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, törendeki konuşmasında, nezaketi, zarafeti, yönetim anlayışı ve olumlu insani özellikleriyle tanıdıkları Aydıner'in herkesin gönlünde çok özel ve önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Emekli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem Aydıner de veda konuşmasında, Bakırköy Adliyesinin 15. tayin yeri olduğunu ifade ederek, burada kurduğu güzel dostlukları unutmasının mümkün olmadığını belirtti. Aydıner, genç meslektaşlarına empati kurmaya ve değerli insan olmaya çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Konuşmaların ardından Aydıner'e, Başsavcı Gümüş günün anısına plaket, Adalet Komisyonu Başkanı Alim de hediye takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.