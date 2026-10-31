Bakırköy Belediyesi soruşturmasında Başsavcılık 40 kişi için tutuklama talep etti

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Haber : Zuhal ÇİLOĞLAN- Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kişilerden 40'ı tutuklama, 17'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu kişilerden Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir için yaşı nedeniyle konutu terk etmeme, diğer kişiler için ise yurt dışına çıkış yasağı talebinde bulunuldu. 6 kişi ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bakırköy Belediyesi'ndeki bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişilerin savcılık işlemleri tamamlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 61 kişinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği, iki kişinin ise gün içerisinde adliyeye getirileceği bildirildi.

40 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemlerinin ardından 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 kişi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kamu ihalelerinde teklif veren firma temsilcisi 12 şüpheli ile üç belediye personeli ve diğer kişiler de dahil olmak üzere toplam 17 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. Bu kişilerden Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir için yaşı nedeniyle konutu terk etmeme, diğer kişiler için ise yurt dışına çıkış yasağı talebinde bulunuldu.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak beşi belediye personeli, biri firma temsilcisi olmak üzere toplam altı kişi, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Başsavcılık, dijital delillere ilişkin raporlamanın tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi halinde şüphelilerin durumlarının yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Serbest bırakılanlar arasında Bakırköy Belediyesi Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt ile Hukuk İşleri Müdürü avukat Sinan Derman da bulunuyor.

Adliye önünde bekleyen yakınları, serbest bırakılanları karşıladı.

Soruşturma kapsamında kişilere, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamaları yöneltiliyor. Kişilerin hakkındaki nihai kararın sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesinin ardından verilmesi bekleniyor.

MAHMUT TANAL: "FON VURGUNCULARINA UYGULANAN HUKUK BURDA DA UYGULANSIN"

Adliye önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mahmut Tanal, "Fon vurguncularına uygulanan hukuk neyse aynısının Bakırköy Belediyesi soruşturmasına aynen uygulanmasını istiyoruz" dedi.

SİNEM DERMAN: "BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan belediyenin hukuk işleri müdürü avukat Sinan Derman da "İçerdeki arkadaşlarımızı beklemeye devam edeceğiz, buradayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA