Bakırköy Belediye Tiyatroları Aralık Programı Açıklandı

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Aralık ayında 6 farklı oyunla Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi'nde tiyatroseverleri ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yelda Baskın'ın yönettiği, Tolga İskit, Ali Rıza Kubilay, İlkin Tüfekçi ve Can Esmeray'ın rol aldığı Marius von Mayenburg'un kaleme aldığı mizahi yapım "Çirkin" (Der Hassliche) 4, 10, 19, 26 ve 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Usta yazar Haldun Taner'in kaleme aldığı "Eşeğin Gölgesi" Murat Karasu rejisiyle 5, 12, 13 Aralık'ta sahnelenecek.

Ferdinand von Schirach'ın kaleme aldığı, Nurkan Erpulat'ın yönettiği "Terör" 11 ve 25 Aralık'ta sahneye taşınacak.

Fidan Tek Koşar yönetiminde, Ebru Nihan Celkan'ın eseri "Babil Kuleleri" ise 6 ve 18 Aralık'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında ayrıca iki farklı çocuk oyunu da minik izleyicilerle buluşacak.

Prenses Lina ve Stella'nın maceralarını konu alan "Sihirli Oyuncak" 14, 21 ve 28 Aralık'ta izlenebilecek.

Tiyatro cini Sofi'nin, periler ve iki küçük kardeşle tarihi tiyatro binasını yıkılmaktan kurtarma mücadelesini anlatan "Tiyatronun Büyüsü" ise 7 Aralık'ta çocuklar için sahnelenecek.

Programa ilişkin detaylı bilgi ve biletler için "www.biletinial.com" adresi ziyaret edilebilir.