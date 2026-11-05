Bakırköy Başsavcılığı Denizolgun'un ölümü için Adli Tıp'tan yarın ek rapor isteyecek

Bakırköy Başsavcılığı Denizolgun'un ölümü için Adli Tıp'tan yarın ek rapor isteyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli bulunduğu için başlatılan soruşturma sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yarın Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan Denizolgun'un ölümüne ilişkin ek rapor talep edeceği öğrenildi.
BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Denizolgun'un ölümüne ilişkin yarın Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı