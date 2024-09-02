Bakırköy Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyenin atrium alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, adli yıl açılış törenine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gümüş, 953 yıl önce Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de kazandığı Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun bu milletin anavatanı olduğunu belirterek, "Anadolu coğrafyasındaki 1000 yıllık varlığımız boyunca, vatanımız her türlü sayısız tehditle, saldırıyla, teşebbüsle karşı karşıya kalmıştır." dedi.

Gümüş, şöyle devam etti:

"Nitekim 100 yıl önce, milletimiz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve tüm Anadolu'da İstiklal Harbimizi vermiş, 26 Ağustos'ta başlayan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi 30 Ağustos'ta kahraman ordumuzun zaferi ile sona ermiş, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolun temelleri atılmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca da ülkemize ve milletimize yönelik saldırılar, tuzaklar, ihanetler durmamış, hep devam etmiştir. En son 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birliğine, dirliğine ve bağımsızlığına kast eden kanlı darbe girişimi, milletimizde her daim var olan şanlı direniş ruhu ile hezimete uğratılmıştır."

Devletin temeli olan adaletin, insan hak ve özgürlüklerinin, toplumsal barışın ve milli birliğin en güçlü teminatı olduğunu belirten Gümüş, "Adliyenin kapısı, adalet arayan herkese açıktır. Bu kapıdan herkes makul sürede adalet beklentisi karşılanmış olarak ayrılmalıdır, milletimizin beklentisi, adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesidir. Bağımsız Türk milleti adına görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız ile adliye çalışanlarımız, vatandaşlarımızın hak arama ve hakkına kavuşma konusunda beklentilerine cevap vermek için, artan iş yükü ve zorluklara rağmen, gece gündüz özveriyle çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Yılmadan yorulmadan çalışan tüm adalet teşkilatı mensuplarını tatmin eden yegane duygunun, üstlendikleri kutsal görevin bilinciyle vicdanlarının rahat ve huzurlu olması olduğunu dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Adalet devletin, savunma adaletin temelidir. Avukat olmadan bağımsız savunma, bağımsız savunma olmadan yargılama olamaz. Adaletin terazisi, hak ve adaletin tecellisi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için görev yapan avukat meslektaşlarımızın değerli katkıları ile dengelenmektedir. Adalet ancak mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Hukuk eğitimi ya da bilgisi olmadığı halde eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin mahkeme kararlarını, tarafsızlık ve bilimsellikten uzak bir anlayış ile yorumlaması, hatta hüküm kurması, hem adalet teşkilatımıza, hem de fedakar mensuplarına karşı yapılmış büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır ve maalesef bu milletimizin adalet sistemine olan inancını da zayıflatmaktadır."

Başsavcısı Hüseyin Gümüş, millete daha kaliteli ve hızlı yargı hizmetinin sunulması, hukuk devleti vasfının güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla, şimdiye kadar pek çok yargısal reform da yapıldığını kaydetti.

Gümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine, demokrasimize ve yargı bağımsızlığına kast eden FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine ve paralel ihanet çetelerine organize suç örgütlerine kadın ve çocuk istismarcılarına karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz her türlü suç ve suçla amansız mücadele, geçmişte olduğu gibi, yeni adli yılda da, suç ve suçlularla ile mücadelede canla başla görev yapan kolluk güçlerimiz ve milletimiz ile dayanışma içinde aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Sarı, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Böke, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

Ayrıca İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı da törende hazır bulundu.