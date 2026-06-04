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Bakırköy Adliyesi'nde "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" etkinliği

Bakırköy Adliyesi'nde '1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü' etkinliği
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Bakırköy Adliyesi'nde 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, uzlaştırma kurumunun ceza adalet sistemindeki önemi vurgulandı ve başarılı uzlaştırmacılara plaket takdim edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonundaki programa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük, Uzlaştırma Bürosu'nda çalışan savcılar Hüseyin Aksu, Ercan Altuncu, Suat Baki Başkan, Uzlaştırma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Nalan Yıldırım, bazı personel ve uzlaştırmacılar katıldı.

Etkinlikte, uzlaştırma kurumunun ceza adalet sistemi içerisindeki yeri, önemi, toplumsal barışın güçlendirilmesine ve uzlaşma kültürünün yaygınlaştırılmasına sağladığı katkılar ve uzlaştırmacıların özveriyle yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

"1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" kapsamında kutlama yapılan etkinlikte uzlaştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine sundukları katkılar dolayısıyla personele teşekkür edildi.

Uzlaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirildiği etkinlikte uygulamada karşılaşılan hususlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte talep ve öneriler de dinlenerek, uzlaştırma faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bu yıl içerisinde yürüttükleri başarılı uzlaştırma müzakereleriyle yargı hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesine katkı sağlayan uzlaştırmacılara hediye ve plaket takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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