Ticaret Bakanlığı'ndan Fast Food Restoranına Cezai İşlem

TİCARET Bakanlığı, İstanbul'daki zincir fast food restoranında anne ve kızının yemek yemelerine izin verilmediği iddiasına ilişkin, söz konusu işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddia alıntılanarak "Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; 'burada oturamazsın' denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır. Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranda denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili 'Haksız Ticari Uygulama' kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
