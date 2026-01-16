Haberler

Ülke Genelinde Soğuk Hava Uyarısı

Ülke Genelinde Soğuk Hava Uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 17 Ocak'tan itibaren etkili olacak soğuk hava koşulları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ülkenin birçok yerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde etkili olacak soğuk hava nedeniyle beklenen kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; ülke genelinde 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde 21 Ocak Çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu süreçte Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi