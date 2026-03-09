Şehitliklere Bayram Öncesi Bakım

Haberler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde 81 ildeki şehitliklerin bakım, onarım ve temizliği için çalışma başlattı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren bakanlık, 81 ilde kapsamlı bir seferberlik başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla hayata geçirilen uygulama çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak. Bakanlık koordinasyonunda başlatılan çalışma sadece temizlikle sınırlı kalmayacak. Şehit mezarlarının mevcut durumları kontrol edilerek kayıt altına alınacak. Onarım gerektiren mezarlar tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için süreç takip edilecek. 81 il müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlıkların, Ramazan Bayramı ziyaretlerinden önce tamamlanması planlanıyor. Bu hazırlıklar ile bayram süresince gerçekleştirilecek ziyaretlerin uygun koşullarda ve düzen içerisinde yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
