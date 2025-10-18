Bakanlıklarda Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

(ANKARA) -Bazı Bakanlıklar ile resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre; Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğiti Genel Müdürü ve Bilgi işlem Genel Müdürü görevden alındı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi işlem Genel Müdürlüğüne Ersin Karaman atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü görevden alındı. Sinop İl Müdürlüğüne Şanlıurfa İl müdürü, Rize İl müdürlüğü'ne Isparta İl müdürü, Isparta İl müdürlüğü'ne de Rize İl Müdürü atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü görevden alındı. Tarim ve Orman bakanlığı'na bağlı 14 İl ve Tarım Orman Müdürü görevden alındı, 26 ile İl Tarım Orman Müdürü atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Iğdır İl Müdürü görevden alındı ve 5 ile yeni il müdürü atandı.