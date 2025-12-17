Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü: "İmralı'da Öcalan'a Villa" İddiası Gerçek Dışı, Hukuki Süreç Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, "Abdullah Öcalan için İmralı'da villa hazırlandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, asılsız iddialara ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nce, bugün bazı haber sitelerinde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için " İmralı Adası'nda özel villa inşa edildiği ve bu villanın inşaatının neredeyse tamamlandığı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, "İmralı Ceza İnfaz Kurumlarında villa ya da özel konut inşası veya tahsisi söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.