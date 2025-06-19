Bakanlık'tan Çocuk Şiddeti Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir babanın kızını darbetmesiyle ilgili açıklama yaparak, şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet koruması altına alındığını bildirdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da bir babanın kızını darbettiği görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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