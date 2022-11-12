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Bakanlık "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır" oldu diyerek 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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Bakanlık 'Taciz ateşi açmanın bedeli ağır' oldu diyerek 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TACİZ ATEŞİ AÇMANIN BEDELİ AĞIR OLDU"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu. Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Bakanlık Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu diyerek duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

KÖŞEYE SIKIŞAN TERÖRİSTLER TESLİM OLDU

Öte yandan Pençe Kilit Operasyonu kapsamında iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları gün içerisinde Bakanlık tarafından paylaşıldı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

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