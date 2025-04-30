Bakanlık, İddia Edilen Bebek Şiddeti Olayında Hızla Müdahale Etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebeğin hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiğini ve çocuğun devlet korumasına alınacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebeğin hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiğini, çocuğun devlet korumasına alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın emniyet birimlerine yansımasıyla birlikte Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp, ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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