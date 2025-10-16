Haberler

Bakanlık Açıklama Yaptı: Aile Ormanda Yaşamıyordu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de kiradaki evlerinden çıkarılan bir ailenin ormanda yaşadığı iddialarını yalanladı. Aile, ev sahibiyle yaşanan anlaşmazlık sonrası bir otele yerleştirildi.

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de kiradaki evden çıkarıldıkları için ormanda yaşadığı ileri sürülen aileyle ilgili  "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması için çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki çocuklu bir ailenin evden çıkarıldıktan sonra ormanda yaşadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir. "

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Ajda Pekkan'dan servet değerinde reklam anlaşması

Servet değerinde reklam anlaşması! İşte kazanacağı ücret
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
İşte Türkiye'de en çok aranan numara

İşte Türkiye'de en çok aranan numara
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: Çoğunluğu çocuk 15 kişi öldü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.