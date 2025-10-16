Bakanlık Açıklama Yaptı: Aile Ormanda Yaşamıyordu

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de kiradaki evden çıkarıldıkları için ormanda yaşadığı ileri sürülen aileyle ilgili "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması için çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki çocuklu bir ailenin evden çıkarıldıktan sonra ormanda yaşadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir. "