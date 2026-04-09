Haberler

12 ilde suç örgütü operasyonu: 49 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda 83 şüpheli yakalandı, 49'u tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli suçlarla bağlantılı olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 12 ilde 14 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını, 49'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 4 milyar 119 milyon TL'lik işlem hareketi bulunan 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 49'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin; Erzurum, Kırklareli ve Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın ve Yozgat'ta 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri, Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

