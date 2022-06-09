Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Diyarbakır'da gençlerle basketbol oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Diyarbakır'da gençlerle basketbol oynadı

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Varank ile kente gelen Bakan Kasapoğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki Sur Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Merkezde erbane eşliğinde Kürtçe şarkı söyleyen gençler tarafından karşılanan Varank ve Kasapoğlu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Varank ve Kasapoğlu, gençlerle görüştü, hatıra fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Çınar ilçesine geçen bakanlar Varank ve Kasapoğlu, ilçedeki spor salonunda gençlerle basketbol oynadı.

Bir süre gençlerle basketbol oynayan bakanlara, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti.

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu'nun temaslarında, Vali Ali İhsan Su, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal da yer aldı.

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Mustafa Varank Diyarbakır basketbol Çınar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title