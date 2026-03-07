Haberler

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ile kardeşi Cihan Çelik'e Konya'daki evlerinde başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Arıcan'a taziyelerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, merhum öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini ifade etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla Konya'da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı.

Ayrıca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik'in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masraflarının karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı

Fahrettin Altun, büyükelçi oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Her şey saniyeler içinde gerçekleşti
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Bir jest de İspanya'dan geldi

Bir jest de İspanya'dan! Ekrandaki Türkçe yazı güldürdü
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!