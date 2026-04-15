Bakanlar, Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yaralanan Öğrencileri Ziyaret Etti

İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

(KAHRAMANMARAŞ) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısının ardından yaralanan öğrencilerin hastanede ziyaret edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyarette yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri de yer aldı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

