Adalet Bakanı Gürlek ve Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çaykur Rizespor'un İftar Programına Katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çaykur Rizespor'un düzenlediği iftar programında dayanışma mesajları verdi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çaykur Rize spor Kulübü tarafından Ankara'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Bakanlar Gürlek ve Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Hayati Yazıcı ile spor ve kültür camiasından çok sayıda isim katıldı. Dayanışma ve dostluk mesajlarının öne çıktığı programda, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e Rizespor forması hediye etti.

Bakan Gürlek, programda yaptığı konuşmada ramazan ayının huzur ve bereketinin ülkeye ve hanelere yansımasını temenni etti. Bakan Gürlek, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Öncelikli olarak sizlerle bugün bu anlamlı gecede bir araya geldiğimden dolayı duymuş olduğum memnuniyeti anlatmak istiyorum. Fahri Rizeliyim onu belirteyim. Çok fazla dostumuz olduğu için bugün sizinle bir araya geldik" dedi.

