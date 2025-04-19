Bakanlar Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Ersoy, 17 Nisan'da vefat eden ve dün defnedilen Osman Çavuşoğlu için eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ersoy'un ziyaretinin ardından taziyeye Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov geldi.

Bayramov, taziye ziyareti sonrası gazetecilere, Azerbaycan heyeti olarak Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dilemek için geldiklerini söyledi.

Allah'tan merhum Osman Çavuşoğlu'na rahmet dileyen Bayramov, "Onun dünyasının cennet olmasını yürekten arzu ediyoruz, rahmet diliyoruz. Şahsen Osman Çavuşoğlu'nu tanımasam da burada kısa müddet içerisinde insanlardan hoş sözler, hatıralar duydum. Taziye ziyaretine halkın yoğun ilgi göstermesi, Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir evladı dünyaya getirmesi ve yetiştirmesi, onun hayatta çok büyük bir iz bıraktığının göstergesidir." diye konuştu.

Bayramov, Azerbaycan-Türkiye münasebetlerine hususi önem veren Çavuşoğlu'na ülkelerinde herkesin çok büyük sevgi ve saygı beslediğini ifade ederek, onunla dost ve kardeşliklerinin devam ettiğini dile getirdi.