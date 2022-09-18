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Bakanlar Akar, Muş, Kurum ve Nebati, New York'ta

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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin...

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kaldıkları otelden yürüyerek Türkevi'ne geldi.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler New York Güncel Haberler

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