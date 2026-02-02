Haberler

Bakan Yumaklı: "Sulak Alanları Korumak Sadece Bugünü Değil, Yarınları Korumaktır"

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde 1,2 milyon hektarlık 138 sulak alanın korunmasının önemine dikkat çekti. Sulak alanların doğal yaşam ve ekosistem için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'ne ilişkin  "1,2 milyon hektarlık 138 sulak alanla, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Sulak alanları korumak, sadece bugünü değil, yarınları korumaktır. Bu miras hepimizin ortak sorumluluğudur" mesajını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yumaklı, "Suyun hayat verdiği, toprağın nefes aldığı, binlerce canlının yuva bulduğu sulak alanlarımız; doğanın en hassas ve en değerli ekosistemleridir. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü vesilesiyle; ülkemizde koruma altına aldığımız 1,2 milyon hektarlık 138 sulak alanla, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Sulak alanları korumak, sadece bugünü değil, yarınları korumaktır. Bu miras hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

