Türkiye, Son 21 Yılda 625 Hidroelektrik Santrali Hizmete Aldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapacağız" dedi. (DHA)

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