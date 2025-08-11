Bakan Yumaklı: Sındırgı'daki Deprem Sonrası Barajlarda Sorun Yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası barajlarda yapılan incelemelerde herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

