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Bakan Yumaklı, Romen mevkidaşıyla tarım işbirliğini görüştü

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Romanya Ara Hükümet Başbakan Yardımcısı ve Tarım Bakanı Tanczos Barna ile bir araya geldi. Görüşmede tarımsal ticaret hacminin artırılması, kırsal kalkınma tecrübeleri ve tarım teknolojilerinde işbirliği fırsatları ele alındı. Yumaklı, Romanya ile tarım alanındaki ortak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Romanya Ara Hükümet Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Tanczos Barna ile bir araya geldi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Barna ve Romanya heyetini Bakanlık'ta misafir ettiğini belirterek, "Tarımsal ticaret hacmimizi artırma adımlarını, kırsal kalkınma tecrübelerimizi ve tarım teknolojileri alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Romanya ile tarım alanındaki ortak adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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