Bakan Yumaklı'dan 'sağanak' ve 'fırtına' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sağanak ve fırtına nedeniyle etkilenen illerde bakanlık ekiplerinin çalışmalara başladığını ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için sahada olduklarını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sağanak ve fırtına nedeniyle olumsuzlukların yaşandığı illerde bakanlık ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli yerlerinde etkili olan sağanak, fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olumsuzlukların yaşandığı illerde Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası olumsuzluk yaşanabilecek illerimizde de ekiplerimiz teyakkuz halindedir ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
