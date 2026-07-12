Haberler

Bakan Yumaklı, nikah şahidi oldu

Bakan Yumaklı, nikah şahidi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen'in oğlu Mehmet Büyükegen ile Merve Taşar'ın nikahında şahitlik yaptı. Nikahı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen'in oğlu Mehmet Büyükegen'in nikah şahidi oldu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen'in oğlu Mehmet Büyükegen ve Merve Taşar'ın düğünü için Konya'ya geldi. Çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken, nikah şahitleri Bakan Yumaklı ve kent protokolü oldu. Genç çifti tebrik eden Yumaklı, "İki genç kardeşimi tebrik ediyorum. Onlar Rabb'imizin emriyle, Peygamber Efendimizin bizlere tavsiyesiyle yuva kurmak üzere bir karar verdiler ve bizler de şahitlik ettik. Biz inananlar önce bir yuva kurarız. Sonra o yuvamıza, toprağımıza, devletimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkarız. Aday olan genç kardeşlerimizi de fazla uzatmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizlerin vatanını, devletini ve mukaddesatlarını koruyan genç kardeşlerimize ihtiyacımız var" dedi.

Ardından Yumaklı, gelin Merve Taşar'a evlilik cüzdanını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü