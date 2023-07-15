Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Yumaklı, aziz şehitleri anarak kahraman gazilere şükranlarını iletti.

Bakan Yumaklı'dan "15 Temmuz" mesajı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutmayacağız, unutturmayacağız... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.