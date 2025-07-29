Bakan Yumaklı: Bursa'daki Yangın Hariç Tüm Yangınlar Kontrol Altında

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda ülkemizde devam eden sadece 1 yangın var. O da Bursa Harmancık yangını" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Milli Park mevkisindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık. Devam eden diğer yangınlara da hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahalemiz devam etti" dedi.

'55 YANGININ TAMAMI KONTROL ALTINDA'

Kontrol altına alınan bölgeler hakkında açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Karabük-Safranbolu, Antalya-Gazipaşa, Bursa-Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz. 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı da kontrol altında. Tüm bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'BURSA'DA ÇALIŞMALAR İYİYE GİDİYOR'

Yangınlara müdahalenin gece gündüz devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu: "Şu anda ülkemizde devam eden sadece 1 yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. Burada önceki günlerde sabah saatlerinde yoğun sis ve duman, öğleden sonra da şiddetli rüzgar, hava araçlarımızın müdahalesini zorlaştırmış, kontrol altına alma süremizi de uzatmıştı. Bu sabaha da yine yoğun sis ve duman vardı. Ancak hava düzelmeye başlar başlamaz havadan müdahalelerimizi yoğunlaştırdık. Alanın tamamı ekiplerimiz tarafından yollar açılmak suretiyle, arazözlerimizin konuşlandırılmasıyla çevrelenmiş durumda. Toplam 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracı yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. Bursa'da çalışmalar iyiye gidiyor, artık sona yaklaştık. İnşallah buradan da güzel haberi gün içinde sizlerle paylaşacağımızı ümit ediyoruz. Dünkü açıklamamızda da ifade etmiştim. Orman yangını açısından riskli günler devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. Dışarıda ateş yakmayalım. En ufak bir duman, yangın gördüğümüzde 112'ye haber verelim."