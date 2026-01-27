Haberler

Bakan Yumaklı: "Antalya'daki Afetin Ardından Tarsim Eksperlerimiz Sahada, Hasar Tespit Çalışmalarına Aralıksız Devam Etmektedir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasar tespiti çalışmaları sürerken, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen üretici ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen üreticiler ile vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yumaklı, paylaşımında, "Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
