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Deniz Kaplumbağaları Denizle Buluşuyor: Bakan Yumaklı'dan Paylaşım

Deniz Kaplumbağaları Denizle Buluşuyor: Bakan Yumaklı'dan Paylaşım
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Akyatan'da denize ulaşan bir deniz kaplumbağasının görüntüsünü paylaştı. Kuluçka ve koruma çalışmalarıyla her yıl binlerce kaplumbağanın denizle buluştuğunu belirtti; videoda 'Mission: Impossible' müziği dikkat çekti.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Akyatan'dan denize ulaşan bir deniz kaplumbağasının görüntülerini paylaştı. Yumaklı, deniz kaplumbağalarının kuluçka süreçlerinden denizle buluşmalarına kadar hassas izleme ve koruma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu sıralar deniz kaplumbağaları için yoğun ve heyecanlı bir koşuşturmaca var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizce kuluçka süreçlerinden ilk çıkışlarına kadar süren, hassas izleme ve koruma çalışmaları neticesinde her yıl binlerce kaplumbağa denizle buluşuyor. Ülkemizin eşsiz doğası ve zengin biyoçeşitliliğini korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Yumaklı'nın paylaştığı videoda, Görevimiz Tehlike filmleriyle özdeşleşen "Mission: Impossible Theme" melodisinin yer alması da dikkati çekti.

Kaynak: ANKA
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