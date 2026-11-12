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Bakan Yumaklı: 1 yılda 600 milyon fidan ve tohum hedefimizi gerçekleştirdik

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Bakan Yumaklı: 1 yılda 600 milyon fidan ve tohum hedefimizi gerçekleştirdik
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde milyonlarca fidanı daha toprakla buluşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 1 yılda 600 milyon fidan ve tohum hedefimizi gerçekleştirdik" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde milyonlarca fidanı daha toprakla buluşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 1 yılda 600 milyon fidan ve tohum hedefimizi gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaştık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde milyonlarca fidanı daha toprakla buluşturarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 1 yılda 600 milyon fidan ve tohum hedefimizi gerçekleştirdik. Bu başarıda emeği geçen vatandaşlarımıza, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 'Geleceğe Nefes Dünyaya Barış' anlayışıyla Yeşil Vatan'ımızı büyütmeye kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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