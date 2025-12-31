Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Polisin Ailesini Ziyaret Etti
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesini ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin yakınları ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesinin yanındaydık. Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

